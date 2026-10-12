Tehri News: सड़क के लिए ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में की नारेबाजी

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ग्राम प्रधान उर्मिला देवी, ज्येष्ठ प्रमुख चंबा संजय मैठाणी ने सीडीओ को वरूणा अग्रवाल को सौंपे ज्ञापन में ज्ञापन में बताया है कि कांडीगाड तोक के ग्रामीण लंबे समय से सड़क के निर्माण की मांग कर रहे हैं। जिजली गांव से कांडीगाड तोक के लिए पांच किलोमीटर सड़क स्वीकृत होने के बाद वर्ष 2024 में लोक निर्माण विभाग चंबा ने सड़क निर्माण के लिए समरेखण कर पिलर भी बनाएं लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया।सड़क न बनने से ग्रामीणों को करीब ढाई से तीन किलोमीटर पैदल दूरी नापनी पड़ती है। रोजमर्रा का सामान सिर और पीढ़ पर ढोना पड़ता है। गांव में पहले करीब 80 से अधिक परिवार रहते थे, लेकिन सड़क सुविधा न होने से वर्तमान में 40 परिवार ही रह गए है। अधिकांश परिवार पलायन कर चुके हैं। ग्राम प्रधान उर्मिला ने बताया कि सड़क न होने सबसे अधिक परेशानी ग्रामीणों के बीमार होने पर होती है। उन्हें कुर्सी के सहारे सड़क तक पहुंचाना पड़ता है।ग्राम प्रधान ने बताया कि जल्द गांव के लिए सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाता है, तो गांव के लोग उग्र आंदोलन शुरू करने को बाध्य होगे । सीडीओ ने लोनिवि के अधिकारियों को शीघ्र मामले निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इस मौके शांति प्रसाद, पंचम सिंह, शेर सिंह राणा, सोबन सिंह, दिनेश सिंह, नवीन प्रसाद, धनीराम आदि मौजूद रहे।