फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Awaiting the widening of the Aglad-Thatyur-Almas road.

Tehri News: अगलाड-थत्यूड़-अलमस सड़क के चौड़ीकरण का इंतजार

Mon, 12 Oct 2026 04:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Mon, 12 Oct 2026 04:58 PM IST
विज्ञापन
Awaiting the widening of the Aglad-Thatyur-Almas road.
थत्यूड़ (टिहरी)। जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाले अगलाड-थत्यूड़-अलमस मोटर मार्ग पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है लेकिन पांच दशक से अधिक पुरानी सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। संकरी सड़क पर वाहनों की आवाजाही के चलते कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। स्थानीय लोग पिछले तीन-चार वर्षों से सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं लेकिन शासन स्तर पर अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।
विज्ञापन

नैनबाग से थत्यूड़-अलमस तक करीब 50 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण वर्ष 1970-72 के दौरान हुआ था। पांच दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी सड़क का विस्तार नहीं होने से बढ़ते यातायात के बीच आवागमन में दिक्कत हो रही है। मार्ग से जौनपुर क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ ही यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी आवाजाही करते हैं। ऐसे में सड़क की कम चौड़ाई के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
विज्ञापन

जिला पंचायत सदस्य सविता देवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य निधि बडियारी, अनीश कुमार, ग्राम प्रधान कुलबीर रावत, वासुदेव लेखवार, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील थपलियाल, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रकाश चमोली ने शासन-प्रशासन व संबंधित विभाग से सड़क के चौड़ीकरण की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ईई आदर्श गोपाल ने बताया कि शासन ने पांच वर्षीय कार्ययोजना मांगी थी। इसके तहत सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव वर्ष 2027-28 के लिए भेजा गया है। हालांकि, शासन से अभी चौड़ीकरण के संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है। विधायक की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव आने पर उसे शीघ्र शासन को भेजा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed