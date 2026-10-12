Tehri News: बंदरों के डर से बच्चों का स्कूल जाना हुआ मुश्किल

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लंबगांव क्षेत्र में बंदरों की संख्या बढ़ने से लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। बाजार में जहां लोगों का थैला लेकर घर से बाहर निकलना मुश्किल बना हुआ है, वहीं बच्चों काे भय के साए में स्कूल जाना पड़ रहा है। छोटे बच्चों से बैग छीनने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है बावजूद वन विभाग बंदरों से निजात दिलाने के कोई प्रयास नहीं कर रहा है।व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव पंवार ने डीएम को भेजे ज्ञापन में बताया कि लंबगांव नगर पंचायत क्षेत्र में बंदरों की संख्या बढ़ती जा रही है जिससे बाजार में व्यापारी, घरों में महिलाएं और बच्चे परेशान हैं। बंदर बाजार में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे बाजार की सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। बावजूद वन विभाग कोई ध्यान नहींं दे रहा है। उन्होंने बंदरों से शीघ्र निजात दिलाने की मांग की है। ज्ञापन भेजने वालों में व्यापार मंडल उपाध्यक्ष कविराज बगियाल, कोषाध्यक्ष अमन राणा, आशीष रावत, सुमन रांगड़ और राजवीर पंवार आदि शामिल थे।रेंजर पूजा चौहान का कहना है कि लंबगांव क्षेत्र में कुछ समय पहले ही बंदर पकड़ने का अभियान चलाया गया था। फिर से कोई आदेश मिलने पर शीघ्र ही टीम बुलाई जाएगी।