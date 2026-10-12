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Tehri News: बंदरों के डर से बच्चों का स्कूल जाना हुआ मुश्किल

Mon, 12 Oct 2026 06:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Mon, 12 Oct 2026 06:24 PM IST
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It has become difficult for children to go to school due to the fear of monkeys.
लंबगांव (टिहरी)। नगर पंचायत क्षेत्र के लोग बंदरों से खासे परेशान हैं। बच्चों का स्कूल आनाजाना मुश्किल है। दिनभर बाजार में घूम रहे बंदर सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं जिससे बाजार की सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। व्यापार मंडल ने डीएम को भेजे ज्ञापन में बंदरों से निजात दिलाने की मांग की है।
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लंबगांव क्षेत्र में बंदरों की संख्या बढ़ने से लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। बाजार में जहां लोगों का थैला लेकर घर से बाहर निकलना मुश्किल बना हुआ है, वहीं बच्चों काे भय के साए में स्कूल जाना पड़ रहा है। छोटे बच्चों से बैग छीनने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है बावजूद वन विभाग बंदरों से निजात दिलाने के कोई प्रयास नहीं कर रहा है।
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व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव पंवार ने डीएम को भेजे ज्ञापन में बताया कि लंबगांव नगर पंचायत क्षेत्र में बंदरों की संख्या बढ़ती जा रही है जिससे बाजार में व्यापारी, घरों में महिलाएं और बच्चे परेशान हैं। बंदर बाजार में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे बाजार की सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। बावजूद वन विभाग कोई ध्यान नहींं दे रहा है। उन्होंने बंदरों से शीघ्र निजात दिलाने की मांग की है। ज्ञापन भेजने वालों में व्यापार मंडल उपाध्यक्ष कविराज बगियाल, कोषाध्यक्ष अमन राणा, आशीष रावत, सुमन रांगड़ और राजवीर पंवार आदि शामिल थे।
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रेंजर पूजा चौहान का कहना है कि लंबगांव क्षेत्र में कुछ समय पहले ही बंदर पकड़ने का अभियान चलाया गया था। फिर से कोई आदेश मिलने पर शीघ्र ही टीम बुलाई जाएगी।
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