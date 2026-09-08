Tehri News: शिक्षक अभिभावक संघ के विजयराम अध्यक्ष बने

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14 से महासू देवता जागड़ा महापर्व

नैनबाग (टिहरी)। नैनबाग तहसील के ग्राम पंचायत विरोड़ में 14 और 15 सितंबर को क्षेत्र के आराध्य देवता राजा रघुनाथ महासू देवता का दो दिवसीय जागड़ा महापर्व का आयोजन होगा। ग्रामीण मनोज गौड़ ने बताया कि जागड़ा पर्व आयोजन पर हिमाचल लोक गायक विक्की चौहान रात्रि को भजन-कीर्तन की प्रस्तुति देंगे। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी महासू देवता महाराज का जागड़ पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। क्षेत्र की सुख-समृद्धि के लिए महासू देवता का जागड़ा महापर्व मनाया जाता है। जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रतिभाग करते हैं। संवाद

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नई टिहरी। राजकीय इंटर कॉलेज केशरधार नैचोली के शिक्षक अभिभावक संघ का गठन किया गया। कार्यकारिणी में विजयराम उनियाल को तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया। शिक्षिका विमला पंत को सचिव, प्रधानाचार्य राजपाल सिंह खडवाल को उपाध्यक्ष, रोशनलाल को कोषाध्यक्ष, सौंला देवी संयुक्त मंत्री चुने गए। इसके अलावा पूजा पुंडीर, कौशल्या देवी,सावित्री देवी को सदस्य बना गया। बैठक में विद्यालय के परीक्षाफल, शैक्षणिक वातावरण और भौतिक संसाधनों के चर्चा की गई। इस मौके पर अरविंद कोठियाल, मलेंद्र कुमार, धर्म सिंह तोपवाल, विनीता देवी, सौंला देवी, गीता देवी, अर्चना देवी, सीता देवी, बबीता देवी, संजय कुमार, रोशनलाल आदि मौजूद थे। संवाद