फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Road serving six villages narrowed by potholes and debris.

Tehri News: गड्ढों और मलबे से संकरी हुई छह गांवों की सड़क

Sun, 20 Sep 2026 06:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sun, 20 Sep 2026 06:40 PM IST
विज्ञापन
Road serving six villages narrowed by potholes and debris.
कंडीसौड़ (टिहरी)। थौलधार ब्लॉक के छह राजस्व गांवों को यातायात सुविधा से जोड़ने वाली रमोल गांव-कस्तल सड़क सुविधा के बजाय ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी हुई है। नौ किमी लंबी इस सड़क का 14 साल बाद भी डामरीकरण नहीं हो पाया है। सड़क पर हर दो कदम पर गड्ढे बने हुए है। नालियां क्षतिग्रस्त है और सुरक्षा दीवारें टूटी हुई है। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।
विज्ञापन

रमोल गांव, नौगांव, कस्तल, लावणी, मजकोट व सेनसारी गांवों को जोड़ने वाली इस सड़क से करीब छह हजार की आबादी जुड़ी है। वर्ष 2012 में सड़क बनने के बाद डामरीकरण नहीं हुआ। बारिश से सड़क किनारे जगह-जगह मलबा गिरने से मार्ग संकरा बना हुआ है। जिससे वाहन चालकों को आवागमन करने में दिक्कतें आ रही है।
विज्ञापन

कस्तल के प्रधान सुंदरलाल भट्ट ने कहा कि 14 साल बाद भी सड़क का डामरीकरण नहीं हो पाया है। जगह-जगह सुरक्षा दीवारें टूट चुकी हैं और पानी की निकासी के लिए नालियां भी नहीं हैं। नौगांव की प्रधान अशरफी चौहान ने बताया कि छह किमी सड़क लोनिवि चंबा और तीन किमी पीएमजीएसवाई के अधीन है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि बरसात में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। डामरीकरण और मरम्मत के लिए कई बार प्रस्ताव भेजे गए। बीडीसी बैठक में भी समस्या उठाई गई, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोगों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर होना पड़ा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन



रमोल गांव-कस्तल सड़क के डामरीकरण और सुधारीकरण के लिए 1.60 करोड़ का इस्टीमेट शासन को पूर्व में भेजा गया था। शासन से स्वीकृति नहीं मिल पाई।
-अमित रूसिया, सहायक अभियंता लोनिवि चंबा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed