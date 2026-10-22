फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Verify applications for the Children Bravery Award promptly: CDO

बाल वीरता पुरस्कार के आवेदनों का जल्द करें सत्यापन : सीडीओ

Thu, 22 Oct 2026 07:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 22 Oct 2026 07:29 PM IST
विज्ञापन
Verify applications for the Children Bravery Award promptly: CDO
‎‎राज्य स्थापना दिवस पर दिया जाएगा पुरस्कार
विज्ञापन

‎नई टिहरी। मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार के लिए प्राप्त किए गए आवेदन पत्रों का सत्यापन और नामो की संस्तुति को लेकर प्रभारी जिलाधिकारी व सीडीओ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने पुरस्कार के लिए प्राप्त आवेदनों पत्रों का का भौतिक सत्यापन कराने और बाल विकास, पुलिस, बाल कल्याण समिति और परिवीक्षा विभाग के एक-एक सदस्य की टीम गठित कर सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पात्र बच्चों के नाम पर निर्णय लिया जाएगा। बाल वीरों को राज्य स्थापना दिवस पर पुरस्कृत किया जाएगा।
विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में बताया गया कि प्रदेश सरकार की ओर से असाधारण साहस और वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार शुरू किया गया है। पुरस्कार के लिए चयनित बच्चे को 51 हजार रुपये की नकद धनराशि, पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
विज्ञापन

पुरस्कार के लिए घटना के समय छह वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे पात्र होंगे, जिन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान असाधारण साहस, वीरता और मानवीय संवेदना का परिचय दिया हो। योजना के तहत प्रत्येक जिले से एक बच्चे का चयन किए जाने का प्रावधान है। ‎बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय गौरव, जिला परिवीक्षा अधिकारी ज्योति पटवाल और डीईओ मो. तसलीम कुरैशी आदि मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed