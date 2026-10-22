Tehri News: चंबा में 26 व 27 को खो-खो प्रतियोगिता होगी

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जिला क्रीड़ा अधिकारी दीपक रावत ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली टीम में 10 खिलाड़ी और एक टीम मैनेजर सहित कुल 11 सदस्य शामिल रहेंगे। खिलाडियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति व विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों एवं टीम मैनेजर को विभागीय मानकों के अनुसार आने-जाने का किराया, भोजन, आवास एवं अन्य अनुमन्य व्यय की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता में विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग की ओर से आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के इच्छुक खिलाड़ी व टीम मैनेजर अपनी सहमति 25 अक्तूबर तक प्रशिक्षक राजीव पेटवाल के मोबाइल नंबर 9634792925 पर दर्ज करा सकते हैं। संवाद