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Tehri News: चंबा में 26 व 27 को खो-खो प्रतियोगिता होगी

Thu, 22 Oct 2026 07:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 22 Oct 2026 07:21 PM IST
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A Kho-Kho competition will be held in Chamba on the 26th and 27th.
नई टिहरी। खेल निदेशालय उत्तराखंड, जिला प्रशासन और जिला खेल कार्यालय की पहल पर 26 व 27 अक्तूबर को बालक ओपन वर्ग में अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों की जिला स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता संपन्न होगी। प्रतियोगिता श्रीदेव सुमन इंटर कॉलेज चंबा में सुबह 10 बजे से शुरू होगी।
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जिला क्रीड़ा अधिकारी दीपक रावत ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली टीम में 10 खिलाड़ी और एक टीम मैनेजर सहित कुल 11 सदस्य शामिल रहेंगे। खिलाडियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति व विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों एवं टीम मैनेजर को विभागीय मानकों के अनुसार आने-जाने का किराया, भोजन, आवास एवं अन्य अनुमन्य व्यय की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता में विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग की ओर से आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के इच्छुक खिलाड़ी व टीम मैनेजर अपनी सहमति 25 अक्तूबर तक प्रशिक्षक राजीव पेटवाल के मोबाइल नंबर 9634792925 पर दर्ज करा सकते हैं। संवाद
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