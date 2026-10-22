फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Accountability of the Station House Officer (SHO) and the Circle Officer (CO) will be fixed for any negligence in the investigation: SSP

जांच में लापरवाही पर थाना प्रभारी और सीओ की तय होगी जवाबदेही : एसएसपी

Thu, 22 Oct 2026 07:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 22 Oct 2026 07:18 PM IST
विज्ञापन
Accountability of the Station House Officer (SHO) and the Circle Officer (CO) will be fixed for any negligence in the investigation: SSP
आदतन अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई करने के निर्देश
विज्ञापन

नई टिहरी। पुलिस लाइन चंबा में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में एसएसपी श्वेता चौबे ने जिले में घटित मासिक अपराधों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर संबंधित थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी। अपराधों की रोकथाम के लिए आदतन अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस लाइन सभागार में आयोजित गोष्ठी में एसएसपी ने पहले पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिया। उसके बाद पुलिस को सभी थानों में वरिष्ठ नागरिक रजिस्टर तैयार करने, वरिष्ठ और एकल नागरिकों से नियमित मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

पुलिस को सीसीटीएनएस अपडेट रखने, पोर्टल पर सड़क दुर्घटनाओं का विवरण समय से दर्ज करने, साइबर ठगी पर प्रभावी कार्रवाई करने और आमजन को जागरूक करने, महिला संबंधी अपराधों और शिकायतों का त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया की निगरानी कर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री पर शीघ्र वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीओ टिहरी चंद्रमोहन सिंह, सीओ चंबा महेश लखेड़ा, सीओ नरेंद्रनगर सुरेंद्र सिंह भंडारी, सीएफओ संजीवा कुमार और प्रतिसार निरीक्षक अमित कुमार आदि मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed