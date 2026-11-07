Tehri News: मेडिकल कॉलेज की मांग पर छोटी दिवाली को भी जारी रहा अनशन

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आंदोलनकारियों ने सरकार की ओर से अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दो बार टिहरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण की घोषणा कर चुके हैं लेकिन घोषणाओं पर अब तक अमल नहीं हुआ। उन्होंने जिला अस्पताल बौराड़ी को मेडिकल कॉलेज का बेस अस्पताल बनाने की मांग भी उठाई।आंदोलनकारियों का कहना है कि जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगों को उपचार के लिए देहरादून और अन्य शहरों की ओर जाना पड़ रहा है। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने जनभावनाओं को देखते हुए जल्द शासनादेश जारी कर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। क्रमिक अनशन पर डॉ. उम्मेद सिंह नेगी, किशोर लाल चमोली, भरत सिंह रावत, कुलदीप पंवार, सीपी डबराल, जीतराम भट्ट, लखवीर सिंह चौहान, शिवराज सिंह सजवाण, संदीप रावत बैठे। संवाद