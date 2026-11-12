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Tehri News: स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को किया सम्मानित

Thu, 12 Nov 2026 06:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 12 Nov 2026 06:42 PM IST
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Women from self-help groups were honored.
लंबगांव (टिहरी)। प्रतापनगर ब्लॉक की ओण पट्टी के ग्राम पंचायत थाला में आयोजित सम्मान समारोह में विधायक विक्रम सिंह नेगी ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं, कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया। महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के साथ ही अब हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। उन्होंने कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारी शिव सिंह पोखरियाल, गंभीर महर, राजेश रावत, केदार दत्त जोशी, गोपाल दत्त, मदन रावत, अरविंद राणा, हर्षमणि, सौंणा सिंह, युद्धवीर सिंह, राजपाल चौहान, विजय सिंह, अर्जुन सिंह, त्रेपन रौतेला, सैन सिंह, सौरभ सिंह को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया। संवाद
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