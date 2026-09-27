Tehri News: योगासन प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने दिखाया कौशल
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sun, 27 Sep 2026 05:21 PM IST
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नई टिहरी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की पहल पर पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज पौखाल में आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन पर विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।
प्रतियोगिता के 17 वर्ष बालिका पारंपरिक वर्ग में खुशी प्रथम, प्रांचती द्वितीय और अंशिका तृतीय रही। बालक वर्ग में आयुष प्रथम, अंकित द्वितीय और अंशुल तृतीय रहे। 14 वर्ष बालिका पारंपरिक वर्ग में अंकिता प्रथम, अनीशा द्वितीय व ईशा तृतीय रही। बालक वर्ग में देवेश प्रथम, पीयूष द्वितीय व अमन तृतीय रहे। 14 वर्ष बालिका कलात्मक एकल में अंशिका प्रथम, किरन द्वितीय व सिमरन तृतीय रही।
बालक वर्ग में अंकित प्रथम रहे। 17 वर्ष बालक कलात्मक एकल में अनंत सेमवाल प्रथम, हिमांशु द्वितीय व शिवम तृतीय रहे। बालिका वर्ग में अनुष्का प्रथम, प्राची द्वितीय व वर्षा तृतीय रही। समापन पर प्रधानाचार्य जितेंद्र सिंह राणा ने विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक कलेश्वर नौटियाल, ब्लॉक खेल समन्वयक जसपाल सिंह मियां, उपेंद्र मैठाणी, नीलम नेगी, मंजू रमोला, सुचिता कठैत, कादंबरी नेगी, बिपिन रावत, राकेश चंद, प्रकाश बिजल्वाण आदि मौजूद रहे।
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प्रतियोगिता के 17 वर्ष बालिका पारंपरिक वर्ग में खुशी प्रथम, प्रांचती द्वितीय और अंशिका तृतीय रही। बालक वर्ग में आयुष प्रथम, अंकित द्वितीय और अंशुल तृतीय रहे। 14 वर्ष बालिका पारंपरिक वर्ग में अंकिता प्रथम, अनीशा द्वितीय व ईशा तृतीय रही। बालक वर्ग में देवेश प्रथम, पीयूष द्वितीय व अमन तृतीय रहे। 14 वर्ष बालिका कलात्मक एकल में अंशिका प्रथम, किरन द्वितीय व सिमरन तृतीय रही।
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बालक वर्ग में अंकित प्रथम रहे। 17 वर्ष बालक कलात्मक एकल में अनंत सेमवाल प्रथम, हिमांशु द्वितीय व शिवम तृतीय रहे। बालिका वर्ग में अनुष्का प्रथम, प्राची द्वितीय व वर्षा तृतीय रही। समापन पर प्रधानाचार्य जितेंद्र सिंह राणा ने विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक कलेश्वर नौटियाल, ब्लॉक खेल समन्वयक जसपाल सिंह मियां, उपेंद्र मैठाणी, नीलम नेगी, मंजू रमोला, सुचिता कठैत, कादंबरी नेगी, बिपिन रावत, राकेश चंद, प्रकाश बिजल्वाण आदि मौजूद रहे।
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