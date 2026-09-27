टिहरी में हादसा: भूस्खलन की चपेट में आकर तीन घंटे सड़क पर फंसी रही बस, दहशत में रहे यात्री

हालांकि, घटना के करीब तीन घंटे बाद तक विभाग की जेसीबी मौके पर नहीं पहुंच सकी। इस दौरान सड़क पर लगातार मलबा आने की स्थिति बनी रही। क्षेत्र पंचायत सदस्य नरेश नेगी ने आपदा प्रबंधन विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं में विभाग को तत्काल संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।



कहा कि इस संबंध मे आपदा प्रबंधन टिहरी काे तत्काल सूचना दिये जाने के बाद भी लापरवाही बरती गई, जबकि लगातार बारिश के दौरान संवेदनशील मोटर मार्गों पर विभाग को विशेष निगरानी रखनी चाहिए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके।