Tehri News: भूस्खलन के मलबे में फंसी बस, 20 लोग बाल-बाल बचे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रविवार को बस दोपहर एक बजे लंबगांव से भैंतलाखाल के लिए रवाना हुई थी। किलोमीटर चार के पास सड़क पर अचानक भारी मलबा आने से बस उसमें फंस गई। चालक ने तत्काल यात्रियों को बस से उतरने को कहा। परिचालक ने बस के पिछले पहियों के नीचे पत्थर लगाकर उसे रोकने का प्रयास किया। बाद में यात्री दूसरे वाहनों से अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। करीब तीन घंटे बाद जेसीबी पहुंची और मलबा हटाकर बस को सुरक्षित निकाला गया।इस दौरान सड़क पर लगातार मलबा आने की स्थिति बनी रही। बीडीसी सदस्य नरेश नेगी, सुरेंद्र सिंह नेगी ने घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। थानाध्यक्ष महिपाल सिंह रावत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोनिवि को सड़क की स्थिति से अवगत कराया। बाद में जेसीबी से मलबा हटाया गया।बीडीसी पंचायत सदस्य नरेश ने आपदा प्रबंधन विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि संवेदनशील मोटर मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना दिए जाने के बावजूद त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। इस बाबत जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी बृजेश भट्ट ने बताया कि सूचना मिलते ही लोनिवि को जेसीबी भेजने को कहा गया।