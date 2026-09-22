Tehri News: तपोवन नगर निकाय क्षेत्र में कूड़ा छंटाई केंद्र का अभाव

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बैठक में बताया गया कि तपोवन नगर निकाय क्षेत्र में कूड़ा छंटाई केंद्र नहीं है। जिले में कूड़ा प्रबंधन के लिए 10 कूड़ा छंटाई केंद्र, 72 खाद गड्ढे, आठ खाद बनाने वाली मशीनें, 10 कूड़ा दबाने वाली मशीनें, चार जेसीबी और चार कूड़ा कुचलने वाली मशीनें उपलब्ध हैं। बैठक में कूड़ा उठान, निस्तारण से होने वाली आय, सफाई कर्मचारियों की उपलब्धता और घर-घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में सीडीओ वरुणा अग्रवाल, एसडीएम सदर कमलेश मेहता, डीडीओ मो असलम, चंबा के ईओ प्रशांत कुमार, अंजली और जिला पंचायत के एएमए गणेश भट्ट आदि मौजूद रहे। संवाद

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नई टिहरी। टिहरी जिले के 11 नगर निकायों से प्रतिदिन करीब 58 मीट्रिक टन कूड़ा एकत्रित हो रहा है। कूड़े के बेहतर प्रबंधन और निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने नगर निकायों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने खुले में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई करने और स्रोत पर ही कूड़े की छंटाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।