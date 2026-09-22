Tehri News: सड़क कटिंग और दबान में गई जमीन के भुगतान के लिए शिविर लगाया

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सड़क के लिए अधिग्रहण की गई जमीन का लंबित भुगतान करने के लिए डीएम ने लोनिवि, पीएमजीएसवाई और ग्रामीण निर्माण विभाग को तहसीलवार शिविर लगाकर काश्तकारों का लंबित प्रतिकर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत लोनिवि प्रांतीय खंड बौराड़ी की ओर से मंगलवार को नई टिहरी तहसील कार्यालय में शिविर लगाया गया।विभाग के अधिशासी अभियंता राजेंद्र टम्टा ने बताया कि टिहरी तहसील के अंतर्गत निर्माणाधीन कोंड- डिबनू इंजीनियरिंग कॉलेज मोटर मार्ग, जाख-जसपुर-कुठ्ठा मोटर मार्ग और खेमड़ा-कुंडाली मोटर मार्ग से प्रभावित काश्तकारों का प्रतिकर भुगतान के संबंध में जनसुनवाई शिविर आयोजित किया गया।शिविर में इन मोटर मार्गों से प्रभावित करीब 25 काश्तकार उपस्थित हुए। काश्तकारों ने अपने भुगतान संबंधी प्रकरणों की जानकारी ली। भूस्वामियों को प्रतिकर भुगतान के लिए आवश्यक अभिलेखीय और नियमानुसार कार्रवाई की गई। ईई ने कहा कि सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियमानुसार पात्र काश्तकारों को प्रतिकर भुगतान कर दिया जाएगा।