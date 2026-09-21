Tehri News: मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर जामा मस्जिद कमेटी बैठी धरने पर

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बौराड़ी के गणेश चौक में मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग को 21 वें दिन मुशर्रफ अली, मुर्तजा बेग, नफीस खान, जमीर अहमद क्रमिक अनशन बैठे। अल्पसंख्यक सेवा समिति के अध्यक्ष मुशर्रफ और इंतजामिया कमेटी के पूर्व सदर मुश्ताक ने सरकार से शीघ्र मेडिकल कॉलेज निर्माण की घोषणा पूरी करने की मांग की। भाजपा नेता जीत राम भट्ट का 51वें दिन भी सत्याग्रह जारी रहा।यात्रा में शामिल जिला पंचायत उपाध्यक्ष मान सिंह रौतेला और लखवीर चौहान ने लोगों से सहयोग मांगा। समिति के संयोजक डॉ़ राकेश भूषण गोदियाल ने सरकार से जन भावनाओं के अनुरूप शीघ्र मांग पर सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर अशद आलम, मो़ परवेज, सरताज अली, सदाकत अली, बाबू हसन, असद अली, बशीर अहमद, नसीम सिद्दीकी, आसिफ खान, मुतीन सिद्दीकी, शहजाद बख्श, मो़ इसरार, मुकीम खान, फहाद शेख, देवेंद्र नौटियाल, कुलदीप पंवार आदि मौजूद रहे। संवाद