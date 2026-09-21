Tehri News: टिहरी जिले में खेल विवि का कैंपस बनाने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Mon, 21 Sep 2026 05:24 PM IST
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चंबा (टिहरी)। यहां एक होटल में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाजपा नेता दिनेश सिंह धनाई ने युवाओं से कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों को लेकर संवाद किया।
पूर्व मंत्री धनाई ने कहा कि युवाओं की शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास करने होंगे। कहा कि पहाड़ों में उद्योग लगाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण है लेकिन शैक्षणिक संस्थानों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए पहाड़ों में रोजगारपरक शैक्षणिक संस्थान लाकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। इस मौके पर गौरव गुसांई, धनवीर पुरसोड़ा, अनुज डबराल, नवनीत रावत, अमन सजवाण, शुशांत उनियाल, प्रवीन भंडारी, भानु पुंडीर, ब्रिजेश बहुगुणा, अंकित बहुगुणा मौजूद रहे। संवाद
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पूर्व मंत्री धनाई ने कहा कि युवाओं की शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास करने होंगे। कहा कि पहाड़ों में उद्योग लगाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण है लेकिन शैक्षणिक संस्थानों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए पहाड़ों में रोजगारपरक शैक्षणिक संस्थान लाकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। इस मौके पर गौरव गुसांई, धनवीर पुरसोड़ा, अनुज डबराल, नवनीत रावत, अमन सजवाण, शुशांत उनियाल, प्रवीन भंडारी, भानु पुंडीर, ब्रिजेश बहुगुणा, अंकित बहुगुणा मौजूद रहे। संवाद
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