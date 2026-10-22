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Tehri News: चार विद्यालय भवनों का 97.57 लाख से होगा पुनर्निर्माण

Thu, 22 Oct 2026 05:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 22 Oct 2026 05:51 PM IST
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Four school buildings will be reconstructed
नई टिहरी। भिलंगना और जाखणीधार ब्लॉक के चार राजकीय प्राथमिक विद्यालय जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण की उम्मीद जगी है। शासन से विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए 97.57 लाख की धनराशि जारी की गई है। शिक्षा विभाग ने भवनों का पुनर्निर्माण कार्य की जिम्मेदारी ग्रामीण निर्माण विभाग (आरडब्ल्यूडी) को सौंपी है।
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भिलंगना ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय महड़, पाख व जाखणीधार के प्राथमिक विद्यालय तुनियार और सोनधार के भवनों की गत कई वर्षों से स्थिति खस्ताहाल थी जिससे छात्रों के साथ शिक्षकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। चारों विद्यालय लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथ भी बनाए जाते रहे हैं लेकिन बजट न मिलने से विद्यालयों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य नहीं होने छात्रों और शिक्षकों की परेशानी बढ़ी हुई थी।
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प्राथमिक विद्यालय महड़ के भवन पुनर्निर्माण के लिए 23.40 लाख, पाख विद्यालय के लिए 25.05 लाख, प्राथमिक विद्यालय तुनियार के लिए 24.56 व सोनधार विद्यालय भवन के लिए 24.56 की धनराशि मिली है। चारों भवनों की धनराशि ग्रामीण निर्माण विभाग घनसाली कार्यदायी संस्था को हस्तांतरित की गई है।
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सभी स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी गई है। भवनों के ध्वस्तीकरण के साथ अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शीघ्र पुनर्निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।
आलोक सिंह, ईई, ग्रामीण निर्माण विभाग घनसाली।
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