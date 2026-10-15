Tehri News: मिलावट की आशंका पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों से 24 सैंपल भरे

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वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने बताया कि चंबा ब्लॉक में खाद्य प्रतिष्ठानों और दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। बीपुरम और बौराड़ी क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। चंबा क्षेत्र में खाद्य पदार्थों के 10 नमूने लिए गए। वहीं, बीपुरम और बौराड़ी में मूंगफली, मखाना, घी, कुट्टू का आटा, साबुत दाना, कच्चे चावल, लस्सी, छाछ, सूजी, काला चना, मिक्स दाल, मिक्स मसाला और सरसों के तेल समेत 14 खाद्य नमूने एकत्रित किए गए। इस मौके पर औषधि निरीक्षक ऋषभ धामा, सहायक श्री चंद शामिल रहे। संवाद

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नई टिहरी /चंबा। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने चंबा, बीपुरम और बौराड़ी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान खाद्य पदार्थों के 24 नमूने और दवाओं के चार नमूने जांच के लिए एकत्रित किए गए। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने पर दो खाद्य प्रतिष्ठानों और चार दवा विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए।