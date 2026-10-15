Tehri News: मेले में लोगों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी

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प्रेम सद्भाव में गुरु की महत्ता का संदेश : इंद्रजीत

नरेंद्रनगर(टिहरी)। सिद्धपीठ कुंजापुरी मेले में संत निरंकारी मिशन की ओर से आयोजित सत्संग में ज्ञान प्रचारक इंद्रजीत सिंह ने श्रद्धालुओं को प्रेम सद्भाव, अच्छे संस्कार और गुरु की महत्ता का संदेश बताया। कहा कि मानव जीवन वास्तविक सफलता, एक दूसरे से प्रेम करने और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत बनाता है। कहा कि मनुष्य जिस नजरिये से संसार को देखता है, उसके विचार उसी के अनुरूप बनते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। किसी भी कार्य को पूरे मनोयोग, निष्ठा और समर्पण की भावना करना चाहिए। कहा कि बिना गुरु के मनुष्य का आध्यात्मिक कल्याण संभव नहीं है। इस मौके पर जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह, गब्बर सिंह चौहान, संयोजक कल्याण सिंह नेगी, ज्योति नेगी आदि मौजूद थे। संवाद

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नरेंद्रनगर (टिहरी)। कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोगों को कानूनी अधिकारों के साथ महिला सुरक्षा और अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेय गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। ताकि शोषण, अन्याय और उत्पीड़न की स्थिति में कानून का सहारा लिया जा सके। पीड़ित लोग विधिक सेवा संस्था से निशुल्क कानूनी सहयोग भी ले सकते हैं। उन्होंने महिलाओं को घरेलू हिंसा, संरक्षण अधिनियम, दहेज अधिनियम,कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, महिला सुरक्षा आदि के बारे में जानकारी दी। कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारियों की जानकारी होनी चाहिए। किसी प्रकार के उत्पीड़न पर तत्काल प्राधिकरण और पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। उन्होंने बाल विवाह, बाल संरक्षण, साइबर अपराध, धोखाधड़ी आदि पर कानूनी जानकारी दी। कहा कि कानूनी जागरूकता से सशक्त समाज बनता है। संवाद