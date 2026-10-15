Tehri News: रिकॉर्ड रूम में प्रिंटर और स्कैनर की सुविधा नहीं, डीएम ने रोका अधिकारी का वेतन

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बृहस्पतिवार को डीएम नितिका ने राजकीय अभिलेखागार का औचक निरीक्षण कर विभिन्न पत्रावलियों और अभिलेखों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने नक्शों और अन्य अभिलेखों की प्रतिलिपि लेने आए ग्रामीणों से बातचीत कर सुविधाओं की जानकारी ली। लोगों ने डीएम को बताया कि अभिलेखों की प्रतिलिपि लेने के लिए उन्हें बाहर निजी प्रिंटिंग प्रेस जाना पड़ता है।डीएम ने रिकॉर्ड रूम के बाहर स्कैनिंग और प्रिंटिंग के निर्धारित शुल्क की दर सूची स्पष्ट रूप से चस्पा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद डीएम सीधे कलेक्ट्रेट के समीप स्थित निजी प्रिंटिंग प्रेस पहुंचीं। वहां फोटोकॉपी की दर सूची नहीं लगी होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और प्रत्येक प्रकार की फोटोकॉपी का शुल्क स्पष्ट करते हुए दर सूची तत्काल लगाने के निर्देश दिए।