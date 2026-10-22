फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   District Hospital Bauradi will get another X-ray technician.

Tehri News: जिला अस्पताल बौराड़ी को मिलेगा एक और एक्सरे टेक्नीशियन

Thu, 22 Oct 2026 06:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 22 Oct 2026 06:55 PM IST
विज्ञापन
District Hospital Bauradi will get another X-ray technician.
नियुक्ति के बाद सीटी स्कैन के संचालन की उम्मीद जगी
विज्ञापन

नई टिहरी। जिला अस्पताल बौराड़ी को एक और एक्सरे टेक्नीशियन मिलने की उम्मीद है। नए एक्सरे टेक्नीशियन की तैनाती के बाद जहां मरीजों को राहत मिलेगी। वहीं सीटी स्कैन मशीन के संचालन की उम्मीद भी जगी है।
जिला अस्पताल बौराड़ी में लंबे समय एक मात्र एक्स-रे टेक्नीशियन होने से होने से मरीजों के साथ एक्स-रे टेक्नीशियन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं एक टेक्नीशियन होने से सीटी स्कैन मशीन का संचालन भी नहीं हो पाता है। टेक्नीशियन के छुट्टी या आपातकालीन परिस्थितियों में इधर-उधर जाने पर मरीजों को कई बार एक्स-रे के लिए नरेंद्रनगर और ऋषिकेश का रुख करना पड़ता था।
विज्ञापन

नए एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति होने से मरीजों के साथ पुराने टेक्नीशियन को भी राहत मिलेगी। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ़ बृजेश डोभाल ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन 80 से 120 एक्स-रे किए जाते हैं। ऐसे में दो एक्सरे टेक्नीशियन की बहुत आवश्यकता है। बताया एक्सरे टेक्नीशियन के अभाव में गत दो वर्षों से सीटी स्कैन का संचालन भी बंद पड़ा है। सीटी स्कैन के लिए मरीजों को अन्य शहरों का रुख करना पड़ता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिला अस्पताल में सहित अन्य तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एनएचएम के माध्यम से एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। अगले कुछ दिनों में एक्सरे टेक्नीशियनों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जिसके बाद जिला अस्पताल को दो एक्सरे टेक्नीशियन मिल जाएंगे। - डॉ़ राम प्रकाश, सीएमओ टिहरी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed