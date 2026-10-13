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Tehri News: डंपिंग ग्राउंड में मलबे के ढेर पर खेल रहे बच्चे, हादसे का खतरा

Tue, 13 Oct 2026 04:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Tue, 13 Oct 2026 04:39 PM IST
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Children playing on piles of debris at the dumping ground; risk of accident.
मलबे के ढेर पर बच्चों के खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
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फोटो सहित
बड़कोट।
नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 और 7 की तलहटी में स्थित डंपिंग ग्राउंड में सुरक्षा इंतजाम की कमी अब चिंता का विषय बनती जा रही है। यहां मलबे के ढेर पर बच्चों के खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मलबे के खिसकने या बच्चों के फिसलकर गिरने की आशंका को लेकर स्थानीय लोगों ने संबंधित विभागों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
स्थानीय निवासी बबीता देवी, मंगल सिंह, पूरन सिंह आदि का कहना है कि डंपिंग ग्राउंड में अनियंत्रित तरीके से मलबा डालने और उसका समुचित समतलीकरण नहीं होने से स्थिति जोखिमपूर्ण बनी है। सुरक्षा कार्यों की धीमी गति भी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। उनका मानना है कि यदि समय रहते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, तो किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। मंगल सिंह ने पुलिस प्रशासन, निर्माण कार्यदायी संस्था और बच्चों के अभिभावकों से मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। साथ ही संबंधित एजेंसी से मलबे का समतलीकरण कराने और सुरक्षा संबंधी कार्य गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि बच्चोें की सुरक्षा तय करना और संभावित दुर्घटना को रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए।
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नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने मामले को संवेदनशील बताते हुए कहा कि इस संबंध में संबंधित निर्माण कार्यदायी एजेंसी को पत्र लिखा जाएगा, अब संबंधित एजेंसी की कार्रवाई पर नजर रहेगी कि डंपिंग ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए कितनी जल्द कदम उठाए जाते हैं।
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