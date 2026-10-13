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Tehri News: कुठार गांव में गिरा आवासीय मकान

Tue, 13 Oct 2026 04:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Tue, 13 Oct 2026 04:49 PM IST
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Residential house collapses in Kuthar village.
फोटो सहित
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बड़कोट। तहसील बड़कोट के तहत गीठ पट्टी के कुठार गांव में सोमवार देर रात एक आवासीय मकान अचानक ढह गया। गनीमत रही कि परिवार के सदस्य हादसे की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। घटना के बाद प्रभावित परिवार के सामने आवास की समस्या खड़ी हो गई है।
सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश चौहान ने बताया कि कुठार गांव निवासी मोहन सिंह पंवार का आवासीय मकान देर रात अचानक गिर गया। मकान की दीवारें ढहने की आवाज सुनते ही परिवार के सदस्यों में अफरा-तफरी मच गई। अनहोनी की आशंका को देखते हुए सभी सदस्य तत्काल घर से बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। मुकेश ने बताया कि मकान ढहने की घटना की सूचना तहसील प्रशासन को दे दी गई है।
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उन्होंने प्रशासन से प्रभावित परिवार की स्थिति का आकलन करने व हुए नुकसान का जायजा लेने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की है।
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