फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   BJP members condemned the statements made by the Leader of the Opposition.

Tehri News: नेता प्रतिपक्ष के बयानों की भाजपाइयों ने की निंदा

Tue, 13 Oct 2026 03:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Tue, 13 Oct 2026 03:56 PM IST
विज्ञापन
BJP members condemned the statements made by the Leader of the Opposition.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नई टिहरी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल व पूर्व सेनाध्यक्ष बिपिन रावत पर दिए गए बयानों की भाजपाइयों ने निंदा की है। विधायक किशोर उपाध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी को देश और एनएसए डोभाल से माफी मांगनी चाहिए।
पत्रकार वार्ता में विधायक उपाध्यक्ष ने कहा कि एनएसए डोभाल और पूर्व सेनाध्यक्ष रावत ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। गत 12 वर्षेां में डोभाल ने पूरी निष्ठा के साथ देश हित में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सुरक्षा में भी एनएसए डोभाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान होना चाहिए।
विज्ञापन

भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल ने निजी स्वार्थों के चलते दोनों लोगों के प्रति अपमानजनक शब्द कहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के गौरव और स्वाभिमान पर हमला किया है। इस मौके पर जिला महामंत्री बलवंत रावत, मंडल अध्यक्ष विजय कठैत, भाजयुमो जिलाध्यक्ष मनीष राणा, राजेंद्र डोभाल, अमर सिंह आदि मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें