Tehri News: तीन गांवों के पांच परिवारों के पुनर्वासन को मिली मंजूरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 10 Sep 2026 05:19 PM IST
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नई टिहरी। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन के लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर डीएम नितिका खंडेलवाल ने अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए।
जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में घनसाली, बालगंगा, टिहरी और धनोल्टी तहसील क्षेत्र के प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन प्रकरणों की समीक्षा की। तहसील घनसाली के कंडार मल्ला गांव के तीन परिवारों के पुनर्वासन प्रकरण में भू-विज्ञानी की रिपोर्ट समिति के समक्ष रखी गई। डीएम ने रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए संबंधित परिवारों को पहली किश्त की धनराशि जारी करने के निर्देश दिए।
गवाणा मल्ला और अक्वाण गांव के एक-एक परिवार के प्रकरण में भी भू-विज्ञानी की रिपोर्ट के आधार पर पहली किश्त जारी करने के निर्देश दिए गए। तहसील बालगंगा के गेंवाली और तहसील टिहरी के पलेथ गांव के प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन प्रकरणों की भी समीक्षा हुई। पलेथ गांव के 22 प्रभावित परिवारों में से 21 का पुनर्वासन पूरा हो चुका है।
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शेष एक परिवार के भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई चल रही है। डीएम ने तहसीलदार को इसकी रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने को कहा। तहसील धनोल्टी क्षेत्र से विस्थापित किए जाने वाले 20 परिवारों का पुनर्वासन पूरा हो चुका है। बताया गया कि प्रभावित सभी परिवारों को पुनर्वासन के लिए निर्धारित पहली और दूसरी किश्त की धनराशि शत-प्रतिशत जारी की जा चुकी है।
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जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में घनसाली, बालगंगा, टिहरी और धनोल्टी तहसील क्षेत्र के प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन प्रकरणों की समीक्षा की। तहसील घनसाली के कंडार मल्ला गांव के तीन परिवारों के पुनर्वासन प्रकरण में भू-विज्ञानी की रिपोर्ट समिति के समक्ष रखी गई। डीएम ने रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए संबंधित परिवारों को पहली किश्त की धनराशि जारी करने के निर्देश दिए।
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गवाणा मल्ला और अक्वाण गांव के एक-एक परिवार के प्रकरण में भी भू-विज्ञानी की रिपोर्ट के आधार पर पहली किश्त जारी करने के निर्देश दिए गए। तहसील बालगंगा के गेंवाली और तहसील टिहरी के पलेथ गांव के प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन प्रकरणों की भी समीक्षा हुई। पलेथ गांव के 22 प्रभावित परिवारों में से 21 का पुनर्वासन पूरा हो चुका है।
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शेष एक परिवार के भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई चल रही है। डीएम ने तहसीलदार को इसकी रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने को कहा। तहसील धनोल्टी क्षेत्र से विस्थापित किए जाने वाले 20 परिवारों का पुनर्वासन पूरा हो चुका है। बताया गया कि प्रभावित सभी परिवारों को पुनर्वासन के लिए निर्धारित पहली और दूसरी किश्त की धनराशि शत-प्रतिशत जारी की जा चुकी है।