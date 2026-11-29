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नई टिहरी। कैंपटी थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ 27 नवंबर को मिली शिकायत के आधार पर पॉक्सो के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सरिता डोबाल ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। इसके बाद कैंपटी पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की। बीते दिन पुलिस टीम ने उसे देहरादून से गिरफ्तार किया था। एसएसपी ने बताया कि उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। संवाद

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार