अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ेंगे: सुरभि द्विवेदी

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उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र व राज्य की सरकार महिला विरोधी रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने सीबीआई जांच से संबंधित रिपोर्ट और मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए।उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण किसी राजनीतिक लाभ का मुद्दा नहीं, बल्कि न्याय और अधिकारों की लड़ाई है। युवा कांग्रेस की मांग है कि मामले में जल्द कार्रवाई हो और अंकिता को न्याय मिले। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस के व्यवहार पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए इसे चिंताजनक बताया।इससे पहले आयोजित युवा कांग्रेस की बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, युवाओं को संगठन की विचारधारा से जोड़ने और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण रावत, एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष मनमोहन कप्रवाण, युवा कांग्रेस नेता सुमित रावत सहित युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।