Rudraprayag News: रुद्रपुर पहुंची मां काली की डोली

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गुप्तकाशी। भगवती काली मां की द्वितीय चरण की देवरयात्रा के नौवें दिन देवर गांव पहुंची। इस दौरान माता के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। डाेली ने श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। इसके बाद माता की देवरयात्रा रात्रि प्रवास के लिए रुद्रपुर गांव पहुंची। देवयात्रा समिति के अध्यक्ष लखपत राणा ने बताया कि यात्रा के दौरान गांव-गांव में ग्रामीण पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ माता की अगवानी कर दर्शन-पूजन कर रहे हैं। संवाद