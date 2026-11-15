रुद्रप्रयाग: रिहायशी इलाके में कुत्ते का पीछा करते हुए घर के बाथरूम में घुसा गुलदार, दोनों एक साथ हुए बंद

सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। टीम गुलदार को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करने के प्रयास में जुटी हुई है। गुलदार के रिहायशी इलाके में घुसने की घटना ने एक बार फिर पहाड़ों में मानव-वन्यजीव संघर्ष और लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।



सहायक उप वन सरंक्षक डॉण. दिवाकर पंत ने बताया कि घटनास्थल पर पिंजरा लगाने की जगह कम होने के चलते गुलदार को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दूसरे उपाय किये जा रहे हैं।