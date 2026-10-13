Rudraprayag News: भाजपा ने राहुल गांधी के बयान की आलोचना की

रुद्रप्रयाग। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के विरोध में भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अजीत डोभाल उत्तराखंड का गौरव हैं। ऐसे व्यक्तित्व के खिलाफ टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भी कांग्रेस ने सवाल उठाए और सबूत मांगे। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस को इतनी परेशानी क्यों होती है। पत्रकार वार्ता में केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, जिला पंचायत सदस्य गंभीर सिंह बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य अमित मैंखड़ी और भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट, मीडिया प्रभारी सतेंद्र बर्त्वाल आदि मौजूद रहे। संवादराहुल गांधी की डोभाल पर टिप्पणी उत्तराखंड का अपमान: नौटियालकर्णप्रयाग। क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल ने राहुल गांधी की एनएसए अजीत डोभाल पर की गई टिप्पणी को उत्तराखंड के गौरव और स्वाभिमान पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी किसी व्यक्ति पर हमला नहीं है बल्कि उत्तराखंड की जन भावनाओं और स्वाभिमान पर आघात है। नौटियाल ने गौचर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पर उत्तराखंड विरोधी होने का आरोप लगाया। इस अवसर पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अनूप नेगी, रानीगढ़ पट्टी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र नेगी और नगर पालिका कर्णप्रयाग के अध्यक्ष गणेश शाह सहित अन्य नेता मौजूद थे। संवाद