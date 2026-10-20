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Rudraprayag News: अमसारी में रामलीला देखने पहुंचे दर्शक

Tue, 20 Oct 2026 11:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Tue, 20 Oct 2026 11:35 PM IST
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Spectators arrived in Amsari to watch the Ramlila.

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रुद्रप्रयाग। अमसारी में चल रही रामलीला में बीती रात हनुमान प्राकट्य का मंचन किया गया। इस दौरान हनुमान प्रभु राम से मिलकर उनकी भक्ति में लीन होते है। इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पांडाल में पहुंचे। हर दिन बड़ी संख्या में लोग ठंड के बीच भी रामलीला देखने पहुंच रहे हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण सहित सभी कलाकारों राम लीला का मंचन किया। संवाद
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