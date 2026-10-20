Rudraprayag News: अमसारी में रामलीला देखने पहुंचे दर्शक

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रुद्रप्रयाग। अमसारी में चल रही रामलीला में बीती रात हनुमान प्राकट्य का मंचन किया गया। इस दौरान हनुमान प्रभु राम से मिलकर उनकी भक्ति में लीन होते है। इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पांडाल में पहुंचे। हर दिन बड़ी संख्या में लोग ठंड के बीच भी रामलीला देखने पहुंच रहे हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण सहित सभी कलाकारों राम लीला का मंचन किया। संवाद

