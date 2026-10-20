फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Described the pastimes of Krishna

Rudraprayag News: कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया

Tue, 20 Oct 2026 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Tue, 20 Oct 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
Described the pastimes of Krishna

विज्ञापन
अगस्त्यमुनि। मंदिर मार्ग स्थित मलासी सदन में आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानयज्ञ के छठे दिन भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। कथावाचक आचार्य अनिल बेंजवाल ने श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों और उनकी लीलाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा स्वर्गीर्य चंद्रमोहन मलासी के पुत्र राहुल मलासी की ओर से आयोजित यह धार्मिक अनुष्ठान 22 अक्टूबर तक होगा। इस अवसर पर सभासद उमा कैंतुरा, विक्रम सिंह नेगी, केशव अग्रवाल, आशीष मलासी, अमन मलासी, गीता, गजेंद्र रौतेला,भानु आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed