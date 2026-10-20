Rudraprayag News: कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Tue, 20 Oct 2026 11:40 PM IST
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अगस्त्यमुनि। मंदिर मार्ग स्थित मलासी सदन में आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानयज्ञ के छठे दिन भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। कथावाचक आचार्य अनिल बेंजवाल ने श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों और उनकी लीलाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा स्वर्गीर्य चंद्रमोहन मलासी के पुत्र राहुल मलासी की ओर से आयोजित यह धार्मिक अनुष्ठान 22 अक्टूबर तक होगा। इस अवसर पर सभासद उमा कैंतुरा, विक्रम सिंह नेगी, केशव अग्रवाल, आशीष मलासी, अमन मलासी, गीता, गजेंद्र रौतेला,भानु आदि मौजूद रहे। संवाद