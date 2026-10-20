Rudraprayag News: रुद्रप्रयाग नए बस अड्डे में भव्य रामलीला शुरू

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रुद्रप्रयाग। श्री शक्ति संस्कृति एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के माध्यम से मुख्यालय स्थित नए बस अड्डे में रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। पार्किंग स्थल पर 11 दिनों तक चलने वाले आयोजन कलाकार अपने-अपने अभिनय कर रहे हैं। पहले दिन गणेश पूजन के साथ ही श्रवण लीला का मंचन हुआ।ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय कप्रवाण, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष नरेंद्र बिष्ट, कोषाध्यक्ष चन्द्रमोहन सेमवाल, सचिव रमेश भट्ट एवं निर्देशक जगदीश नेगी ने बताया कि बीते सालों की भांति इस वर्ष भी नए बस अड्डे में 20 अक्टूबर से रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। यह लीला एक नवंबर तक चलेगी। उन्होंने नगर की जनता से रामलीला पांडाल में पहुंचकर रामयज्ञ में अपना योगदान देने की अपील की। संवाद