Rudraprayag News: तीर्थयात्रियों से मारपीट, तीन अज्ञात खच्चर चालकों पर प्राथमिकी दर्ज

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फाटा। केदारनाथ पैदल मार्ग पर मुम्बई से आए तीर्थयात्रियों के साथ अभद्रता एवं मारपीट के मामले में कोतवाली सोनप्रयाग पुलिस ने तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, बीते दिन महाराष्ट्र मुम्बई से केदारनाथ धाम दर्शन के लिए आए मानजी वाधजी वाविया एवं उनके साथी भानजी दामजी पटेल जंगलचट्टी पैदल मार्ग से केदारनाथ की ओर जा रहे थे। इसी दौरान खच्चर संचालन को लेकर उनकी तीन खच्चर चालकों से कहासुनी हो गई और खच्चर चालकों ने लाठी मारपीट कर उन्हें चोटिल कर दिया। तीर्थयात्रियों ने कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने तीनों अज्ञात खच्चर चालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस टीम घटना में संलिप्त खच्चर चालकों की पहचान व आवश्यक जानकारी जुटाने का कार्य कर रही है। संवाद

अपराध संक्षेप