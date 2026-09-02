Rudraprayag News: बेलनी पुल पर छह ट्रकों के साथ लोड टेस्टिंग शुरू

रुद्रप्रयाग। बेलनी पुल को आवाजाही के लिए खोलने की प्रक्रिया के तहत बुधवार से लोड टेस्टिंग शुरू हो गई है। परीक्षण के दौरान पुल पर छह ट्रकों को भार के साथ खड़ा किया गया। सुबह 8 बजे से यह प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें 150 टन भार वहन क्षमता को नापा गया। इंजीनियरों ने पुल के तापमान और भार की स्थिति को मापा।बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाले इस पुल पर लोड टेस्ट के साथ अन्य तकनीकी परीक्षण किए जा रहे हैं। परीक्षणों की रिपोर्ट के आधार पर पुल को आम आवाजाही के लिए खोलने का निर्णय लिया जाएगा। यह पुल केदारनाथ और बदरीनाथ आने वाले यात्रियों को सुविधा देगा। लोनिवि एनएच खंड की सहायक अभियंता प्रेरणा जगूड़ी ने बताया कि लोड टेस्टिंग की प्रक्रिया करीब चार से पांच दिन चलेगी। इसके बाद ट्रकों को खाली कर दोबारा आकलन किया जाएगा। संवाद