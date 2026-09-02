फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Kedarnath Yatra: Control room to conduct 24-hour monitoring.

केदारनाथ यात्रा: 24 घंटे निगरानी करेगा कंट्रोल रूम

Wed, 02 Sep 2026 06:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Wed, 02 Sep 2026 06:45 PM IST
विज्ञापन
Kedarnath Yatra: Control room to conduct 24-hour monitoring.
रुद्रप्रयाग। केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा मार्ग की निगरानी के लिए जिला आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा। कंट्रोल रूम से पूरे यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों के जरिये नजर रखी जाएगी। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्ग को 14 सेक्टरों में बांटा गया है। इनमें सात सेक्टर पैदल यात्रा मार्ग पर हैं। सभी सेक्टरों में तैनात टीमें आपसी समन्वय से काम करेंगी ताकि आपातस्थिति में श्रद्धालुओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने बताया कि पैदल मार्ग पर डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वाईएमआरएफ, म्यूल टास्क फोर्स और आपदा मित्रों की टीमें तैनात रहेंगी। मौसम और यात्रा मार्ग की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed