फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Launch of author Laxman Negi's book

Rudraprayag News: लेखक लक्ष्मण नेगी की पुस्तक का विमोचन

Mon, 05 Oct 2026 06:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Mon, 05 Oct 2026 06:56 PM IST
विज्ञापन
Launch of author Laxman Negi's book
फोटो
विज्ञापन

ऊखीमठ। ब्लॉक सभागार में आयोजित समारोह में मद्महेश्वर घाटी पर आधारित लेखक लक्ष्मण नेगी की पुस्तक भगवती राकेश्वरी महात्म्य का विमोचन एवं पंच केदार दर्शन वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने पुस्तक के विमोचन को क्षेत्र की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि ‘भगवती राकेश्वरी महात्म्य’ भक्तों और पाठकों के लिए साक्षात प्रसाद है। सीमांत क्षेत्र अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि मद्महेश्वर घाटी देवभूमि की समृद्ध धार्मिक परंपराओं और लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। नगर पंचायत अध्यक्ष कुब्जा धर्म्वाण ने कहा कि मद्महेश्वर घाटी की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान को सामने लाने में यह पुस्तक महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्र पंचायत प्रमुख पंकज शुक्ला ने की। समारोह के दौरान केदार घाटी की कथावाचक राधिका जोशी ‘केदारखण्डी’, प्रोफेसर कविता भट्ट ‘शैलपुत्री’, लोकगायिका रामेश्वरी देवी, केदार-बदरी मानव श्रम समिति एवं ‘मंदाकिनी की आवाज’ से जुड़ी मातृशक्ति को साप्ताहिक पंच केदार दर्शन वार्षिक सम्मान से सम्मानित किया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed