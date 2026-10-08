फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Kedarnath: Girl separated from her family reunited with them.

केदारनाथ: परिजनों से बिछड़ी बालिका को मिलाया

Thu, 08 Oct 2026 05:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Thu, 08 Oct 2026 05:59 PM IST
विज्ञापन
Kedarnath: Girl separated from her family reunited with them.
फाटा। केदारनाथ धाम के कमर्शियल हेलिपैड क्षेत्र से परिजनों से बिछड़ी बालिका (15) को पुलिस ने करीब तीन घंटे की तलाश के बाद खोज निकाला और परिजनों को सौंप दिया।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार पश्चिम बंगाल के हावड़ा निवासी सुदीपा मंडल बृहस्पतिवार को केदारनाथ धाम में अपने परिजनों से बिछड़ गई थी। परिजनों ने इसकी सूचना लिंचोली पुलिस चौकी को दी। लिंचोली पुलिस ने भीमबली चौकी को सूचना दी। भीमबली पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग और तलाश शुरू की। इसी दौरान केदारनाथ की ओर से अकेले नीचे आ रही बालिका की फोटो के आधार पर पहचान कर उसे सुरक्षित चौकी भीमबली लाया गया। मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होने के कारण परिजनों से संपर्क नहीं हो सका। करीब तीन घंटे बाद परिजन भीमबली चौकी पहुंचे। सत्यापन के बाद बालिका को उसके चाचा आनंद मंडल को सौंप दिया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed