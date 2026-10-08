फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   22 posts of doctors vacant at the district hospital.

Rudraprayag News: जिला अस्पताल में चिकित्सकों के 22 पद रिक्त

Thu, 08 Oct 2026 06:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Thu, 08 Oct 2026 06:40 PM IST
विज्ञापन
22 posts of doctors vacant at the district hospital.
मरीजों को जाना पड़ता है बेस अस्पताल श्रीनगर
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रप्रयाग। जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। अस्पताल में चिकित्सकों के स्वीकृत 37 पदों के सापेक्ष वर्तमान में केवल 15 चिकित्सक तैनात हैं जबकि 22 पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में मरीजों को उपचार के लिए बेस अस्पताल श्रीनगर जाना पड़ता है।
वर्तमान में अस्पताल में उपलब्ध 15 चिकित्सकों में छह सामान्य चिकित्सा अधिकारी और नौ विशेषज्ञ शामिल हैं जिनमें मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, फिजिशियन और गायनी के डॉक्टर हैं। वहीं आंख, ईएनटी, सर्जरी और हड्डी रोग विशेषज्ञों के पद खाली होने से मरीजों को श्रीनगर बेस चिकित्सालय जाना पड़ता है। पांच अक्तूबर को नगर पालिका अध्यक्ष संतोष रावत ने गढ़वाल आयुक्त आंनद स्वरूप को ज्ञापन देकर जिला अस्पताल में रिक्त चिकित्सकों के पद भरने की मांग भी की थी। उन्होंने कहा था यदि 20 अक्तूबर तक जिला अस्पताल में रिक्त चिकित्सकों के पद नहीं भरे गए तो वे जन आंदोलन करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए कार्रवाई चल रही है। जल्द चिकित्सकों के पद भर दिए जाएंगे। उम्मीद है कि 15 से 20 दिन में रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति हो जाएगी।
विज्ञापन



दो डेंगू मरीजों का उपचार जारी
जिला अस्पताल में डेंगू की जांच जारी है। रोजाना करीब तीन से चार लोगों के डेंगू की जांच के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार वर्तमान में अस्पताल में डेंगू के दो मरीजों का उपचार चल रहा है। सीएमएस एसके द्विवेदी ने बताया कि मरीजों का उपचार किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed