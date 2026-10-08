फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   110 villagers underwent eye check-ups; 36 were given spectacles.

Rudraprayag News: 110 ग्रामीणों की आंखों की हुई जांच, 36 को बांटे चश्मे

Thu, 08 Oct 2026 06:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Thu, 08 Oct 2026 06:46 PM IST
विज्ञापन
110 villagers underwent eye check-ups; 36 were given spectacles.
फोटो
विज्ञापन


रुद्रप्रयाग। विश्व दृष्टि दिवस पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर नेत्र जांच एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में 110 ग्रामीणों की आंखों की जांच की गई जिनमें 18 लोग मोतियाबिंद से ग्रसित मिले। वहीं 36 लोगों को निशुल्क चश्मे वितरित किए गए। अगस्त्यमुनि ब्लॉक के पंचभैयाखाल में 26 लोगों की जांच में दो बच्चों में दृष्टिदोष पाया गया। ऊखीमठ ब्लॉक के मनसूना में 33 लोगों की जांच की गई और पांच को चश्मे दिए गए। जखोली ब्लॉक के मेदनपुर में 51 लोगों की जांच हुई और 31 को चश्मे वितरित किए गए जबकि नौ लोगों में मोतियाबिंद पाया गया। विशेषज्ञों ने बच्चों के मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर के अत्यधिक इस्तेमाल पर चिंता जताई। उन्होंने स्क्रीन का सीमित इस्तेमाल करने, पौष्टिक आहार लेने, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने, नियमित आंखों की जांच कराने और धूम्रपान से बचने की सलाह दी। शिविरों में जिला चिकित्सालय के दृष्टिमितिज्ञ राजेश पुरोहित सहित विवेकानंद नेत्रालय के हनुमंत पंवार, सौरभ बर्तवाल, सौरभ रावत और त्रिलोक जोशी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed