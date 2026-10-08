Rudraprayag News: वाहन चालकों को बांटे 150 कूड़ेदान

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रुद्रप्रयाग। चारधाम यात्रा के दौरान स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को 150 से अधिक कूड़ेदान वितरित किए। एआरटीओ के अनुसार यात्रा शुरू होने से अब तक विभाग ने 3646 वाहनों के चालान कर 47.90 लाख रुपये का राजस्व शुल्क वसूला है। एआरटीओ धर्मेंद्र एस. बिष्ट ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से मंदाकिनी टैक्सी यूनियन सहित अन्य वाहन चालकों को कूड़ेदान दिए गए। साथ ही वाहन चालकों से कूड़े का उचित निस्तारण करने और चारधाम यात्रा को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई। संवाद