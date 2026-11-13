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Rudraprayag News: 16 से शुरू होगा निशुल्क प्रशिक्षण

Fri, 13 Nov 2026 06:01 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Fri, 13 Nov 2026 06:01 PM IST
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Free training will begin on the 16th.
रुद्रप्रयाग। एसबीआई आरसेटी की ओर से युवाओं के लिए 38 दिवसीय असिस्टेंट बुककीपर का निशुल्क प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। प्रशिक्षण 16 नवंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा। संस्थान के निदेशक अरुण कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण में युवाओं को लेखांकन, हिसाब-किताब, बैंकिंग कार्य और व्यवसाय प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी सरकारी योजनाओं, ऋण प्रक्रिया, सब्सिडी और स्वरोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी देंगे। इच्छुक युवा पंजीकरण के लिए आरसेटी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। संवाद
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