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Rudraprayag News: सीताहरण का हुआ मंचन

Fri, 13 Nov 2026 05:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Fri, 13 Nov 2026 05:57 PM IST
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The abduction of Sita was staged.
फोटो
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जखोली। ब्लॉक के मयाली में आयोजित रामलीला में सीताहरण और शूर्पणखा लीला का मंचन किया गया। श्री आदर्श रामलीला समिति मयाली के अध्यक्ष दीपक सिंगवाल ने बताया कि समिति की ओर से इस वर्ष रामलीला मंचन का दसवां वर्ष आयोजित किया जा रहा है। रामलीला का निर्देशन रतनमणि और रघुवीर सिंह नेगी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रामलीला का समापन 16 नवंबर को श्रीराम के राज्याभिषेक के साथ होगा। रामलीला देखने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दर्शक पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर भानू काला, अजय सकलानी, मोहन सिंगवाल, सुनील नेगी, अनमोल काला, नरेंद्र पंत, राकेश काला और महिला मंगल दल की अध्यक्ष सुमति काला आदि मौजूद रहे। संवाद
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