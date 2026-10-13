फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Competitions held on 'The India of My Dreams'

Rudraprayag News: मेरे सपनों का भारत पर हुईं प्रतियोगिताएं

Tue, 13 Oct 2026 05:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Tue, 13 Oct 2026 05:31 PM IST
विज्ञापन
Competitions held on 'The India of My Dreams'
फोटो
विज्ञापन

अगस्त्यमुनि। डॉ. अनसूया प्रसाद बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरे सपनों का भारत विषय पर निबंध, भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने भारत के उज्ज्वल भविष्य की परिकल्पना प्रस्तुत की। प्राचार्य प्रो. कैलाश चंद्र दुदपुड़ी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, राष्ट्रप्रेम और सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। मुख्य अतिथि सीमांत क्षेत्र अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं की सोच, शिक्षा और समर्पण पर निर्भर है। विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य जयवर्धन काण्डपाल ने शिक्षा, समान अवसर और सामाजिक समरसता को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। कार्यक्रम में डॉ. मुक्ता डंगवाल, छात्रसंघ अध्यक्ष लक्की राणा, महासचिव लोकेश बिष्ट आदि मौजूद रहे। संचालन डॉ. विवेकानंद भट्ट ने किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed