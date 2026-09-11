Rudraprayag News: चीरबासा में बोल्डर गिरा, सोनप्रयाग में दो हजार यात्रियों को रोका

बृहस्पतिवार रात को बंद मार्ग शुक्रवार दोपहर को खोला गया, मार्ग पर बार-बार गिर रहे पत्थरसंवाद न्यूज एजेंसीफाटा। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा में बृहस्पतिवार देर रात बोल्डर गिरने से आवाजाही ठप हो गई। लोनिवि गुप्तकाशी ने मार्ग खोल दिया है लेकिन रुक-रुककर पत्थर गिरने से कार्य प्रभावित हो रहा है। सोनप्रयाग में फिलहाल करीब दो हजार यात्रियों को रोका गया है।बृहस्पतिवार रात को मार्ग बंद होने पर शुक्रवार करीब एक बजे मार्ग खोल दिया गया। मगर चीरबासा क्षेत्र में पहाड़ी से बोल्डर और मलबा गिरने से तीर्थयात्रियों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और संबंधित विभाग के कर्मचारी मौके पर तैनात रहे और छोटे-छोटे समूहों में करीब दस-दस तीर्थ यात्रियों को गौरीकुंड की ओर भेजा गया। मगर बढ़ते खतरे को देख सोनप्रयाग से आगे यात्रियों को रोक दिया गया। वहीं चौकी प्रभारी फाटा रघुवीर सिंह रावत ने बताया कि पुलिस और संबंधित विभाग के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। सोनप्रयाग में फिलहाल करीब दो हजार यात्रियों को रोका गया है। वहीं लोनिवि गुप्तकाशी के ईई सुनील सिंह रावत ने बताया कि गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर जगह-जगह विभागीय कर्मचारी व मजदूर मौजूद हैं। मार्ग खोलने के लिए कार्य किया जा रहा है। पत्थर गिरने के कारण दिक्कतें हो रही हैं।