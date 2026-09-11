Rudraprayag News: धरने पर डटे ग्रामीण
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Fri, 11 Sep 2026 04:26 PM IST
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बसुकेदार। बसुकेदार तहसील क्षेत्र की 11 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग के लिए शुक्रवार को भी क्रमिक धरना जारी रहा। डॉ. आशुतोष भंडारी की अध्यक्षता में लोगों ने धरना दिया गया। आंदोलनकारियों ने शासन-प्रशासन से स्थायी तहसील भवन और अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण आदि की मांग की। धरने पर विजय सिंह रावत, महादेव, अंशुमान गौर सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोग मौजूद रहे। संवाद
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बसुकेदार। बसुकेदार तहसील क्षेत्र की 11 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग के लिए शुक्रवार को भी क्रमिक धरना जारी रहा। डॉ. आशुतोष भंडारी की अध्यक्षता में लोगों ने धरना दिया गया। आंदोलनकारियों ने शासन-प्रशासन से स्थायी तहसील भवन और अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण आदि की मांग की। धरने पर विजय सिंह रावत, महादेव, अंशुमान गौर सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोग मौजूद रहे। संवाद