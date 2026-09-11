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Rudraprayag News: 14 बाल वैज्ञानिकों का जिला स्तर के लिए चयनित

Fri, 11 Sep 2026 04:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Fri, 11 Sep 2026 04:28 PM IST
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14 child scientists selected for the district level.
फोटो -------
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गुप्तकाशी। द्वितीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग-2026 की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता पीएमश्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गुप्तकाशी में हुई। प्रतियोगिता में 25 विद्यालयों के करीब 90 बाल वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। लिखित एवं मौखिक विज्ञान प्रश्नोत्तरी के आधार पर सात जूनियर और सात सीनियर वर्ग के प्रतिभागियों का जिला स्तर के लिए चयन हुआ।

सीनियर वर्ग में पीएमश्री अटल उत्कृष्ट राइंका गुप्तकाशी के आदित्य और अभिषेक, राइंका नारायणकोटी के आरव और प्रियम्वत, जेवीएनएस गुप्तकाशी के ईशान्त सेमवाल, राइंका ऊखीमठ के दीक्षान्त तथा एसवीएम गुप्तकाशी के निकेश चयनित हुए। जूनियर वर्ग में राइंका ऊखीमठ की आइशा और सौम्या, एनएसीए गुप्तकाशी के अविरल, जेवीएनएस गुप्तकाशी की तृषा, राइंका लमगौंडी की अनुष्का तथा एसवीएम गुप्तकाशी की जिज्ञासा ने जिला स्तर के लिए जगह बनाई। अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता 18 सितंबर को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि में आयोजित होगी। संवाद
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