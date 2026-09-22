Roorkee News: ट्रेन में सफर कर रही महिला का कुंडल चोरी
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 05:41 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 05:41 PM IST
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ट्रेन में सफर कर रही महिला के कानों से कुंडल चोरी हो गया। सहारनपुर निवासी महिला मोनिका ने जीआरपी को तहरीर देकर बताया कि 17 सितंबर को वह सहारनपुर से देहरादून आने वाली पैसेंजर ट्रेन में अपनी माता संगीता देवी के साथ ज्वालापुर आ रहीं थीं। इस दौरान चुड़ियाला रेलवे स्टेशन पर किसी ने उनकी मां के कानों में पहना कुंडल चोरी कर लिया। जीआरपी ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। संवाद
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