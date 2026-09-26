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Roorkee News: निचले इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी

Sat, 26 Sep 2026 11:22 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:22 PM IST
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Waterlogging in low-lying areas causes problems for people
शनिवार को दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश ने जहां लोगों को पिछले कुछ दिनों से हो रही गर्मी और उमस से राहत दिलाई वहीं निचले इलाकों में जलभराव होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार ही शनिवार को दिनभर बारिश का सिलसिला चलता रहा। सुबह से लेकर देर रात तक बारिश होने से नगर और देहात में जनजीवन प्रभावित हुआ। नगर के बाजारों में चहल-पहल सामान्य दिनों से कम रही। आवश्यक कार्य होने पर ही लोग घरों के बाहर निकले। इन दिनों विद्यालयों में चल रही अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के कारण छात्र-छात्राएं बारिश के बीच भीगते हुए विद्यालय पहुंचे। बारिश से नगर के गोवर्धनपुर मार्ग, हरिद्वार मार्ग, मेन बाजार, लोको बाजार, सीमली, मालगोदाम रोड, रुड़की मार्ग सहित कई स्थानों पर निचले इलाकों में जलभराव हुआ। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। संवाद
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